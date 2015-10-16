Порошенко ініціює введення в Конституцію відкликання депутатів ВР

Про це сказано у відповіді на електронну петицію про запровадження механізму відкликання з виборних посад, опублікованій на сайті президента.

"Ураховуючи актуальність питань посилення контролю виборцями за роботою народних депутатів України та значний суспільний резонанс цих питань, я звернувся до Голови Конституційної Комісії, Голови Верховної Ради України В.Гройсмана з пропозицією забезпечити ґрунтовний та всебічний розгляд згаданої електронної петиції в частині питань відкликання народних депутатів України за народною ініціативою", - йдеться у ньому.

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На думку президента, до розгляду цього питання слід залучити автора петиції, представників політичних сил, державних органів, інститутів громадянського суспільства, науковців-правників та експертів.

Крім того, Порошенко зазначає, що у новому законі про місцеві вибори від 14 липня поточного року була врегульована процедура відкликання депутатів місцевих рад, а доповненням до закону про місцеве самоврядування передбачена можливість відкликання міських, селищних і сільських голів за народною ініціативою.

Тому, вважає глава держави, перед внесенням подальших законодавчих змін щодо даних питань необхідно перевірити, як ці механізми будуть працювати на практиці, а поки їх зміна недоцільна.