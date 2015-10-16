Олійник: "Відродження" є ідеологічною соціал-демократичною партією

Партія «Відродження» за своїм ідеологічним наповненням є соціал-демократичною, а один з ключових принципів її економічної політики – соціальна орієнтованість, в рамках якої найбільш забезпечені громадяни гарантують опіку над найменш забезпеченими.

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «2+2» заявив кандидат в депутати Дніпропетровської обласної ради від партії «Відродження» Святослав Олійник.

«Суть нашої соціально орієнтованої економічної політики така, що частина суспільства, що має достаток, думає про своїх співгромадян, – малозабезпечених людей, які впродовж останніх 25 років були викинуті за борт української держави», - заявив Олійник.

Він зазначив, що люди, які потребують допомоги, повинні отримувати опіку і захист від держави.

«Ті, хто не в змозі себе забезпечити, повинні отримати опіку спочатку від багатих людей, а потім і від держави та місцевих рад. Це і є та формула, яка дозволяє нам вирішити конфлікт між 70% людей, які живуть з вкрай невисокими доходами і тією частиною суспільства, яка веде власний бізнес і має достаток», - підкреслив Олійник.