”Динамо” стартує в Лізі чемпіонів

Сьогодні в Латвії київське «Динамо» проведе перший матч другого відбірного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з латвійським «Металургсом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, тренерський штаб взяв до Лієпаї 19 футболістів.

Повідомляється, що «найбільші проблеми» команда матиме в лінії оборони. До травмованих Влада ВАЩУКА, РОДОЛЬФО і Сергія ФЕДОРОВА приєднався Горан САБЛІЧ, а РОДРІГО дискваліфікований за торішнє видалення.

Також із різних причин у складі команди немає Артема МІЛЕВСЬКОГО, Мар`яна МАРКОВИЧА, Мілоша НІНКОВІЧА і КЛЕБЕРА.

Список гравців, які вилетіли на матч: воротарі - Олександр ШОВКОВСЬКИЙ, Олександр РИБКА;

Захисники - Горан ГАВРАНЧІЧ, Андрій НЕСМАЧНИЙ, Бадр Ель КАДДУРІ, Віталій МАНДЗЮК, Давид ІМЕДАШВІЛІ, Андрій ЄЩЕНКО;

Півзахисники - Діого РІНКОН, Флорін ЧЕРНАТ, Карлос КОРРЕА, Руслан РОТАНЬ, Айіла ЮССУФ, Олег ГУСЄВ, Валентин БЕЛЬКЕВИЧ, Сергій РЕБРОВ, Тарас МІХАЛІК;

Нападаючі - Максим ШАЦЬКИХ, Маріс ВЕРПАКОВСКІС.

Сьогодні на стадіоні «Даугава» (Лієпая) відбулося тренування київських футболістів. Як повідомив на прес-конференції перед матчем головний тренер «Динамо» Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО, в команді є проблеми з травмованими гравцями, особливо це стосується центральних захисників. Він також зазначив, що тренерський штаб володіє достатньою інформацією про суперника.

Матч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з ірландцем Марком КУРТНІ. Минулого року його було визнано кращим рефері своєї країни. Арбітрами на лінії будуть його співвітчизники Давид РЕДФЕРН і Кейт Тревор ГЛАЗГО. Делегат УЄФА бельгієць Карел ВЕРТОНГЕ.