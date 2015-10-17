ЦВК зареєструвала ще 125 міжнародних спостерігачів на місцеві вибори 25 жовтня

19:11, 17 жовтня 2015
Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала ще 125 міжнародних офіційних спостерігачів на місцеві вибори 25 жовтня.

ЦВК / УНІАН

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату комісії, таке рішення було ухвалене сьогодні на черговому засіданні ЦВК.

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Розглянувши відповідні звернення від іноземних держав та міжнародних організацій, комісія зареєструвала 8 офіційних спостерігачів від Сполучених Штатів Америки, 8 – від Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, 7 – від Французької Республіки, 4 – від Канади, 2 – від Королівства Данія, 2 – від Республіки Польща, 2 – від Австрійської Республіки, 88 – від Комітету "За відкриту демократію", 4 – від міжнародної громадської організації "Політична ініціатива".

Таким чином, станом на 17 жовтня загальна кількість зареєстрованих міжнародних офіційних спостерігачів на місцевих виборах становить 482 особи.

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