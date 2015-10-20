У МВС вважають, що в Маріуполі повинні відбутися вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стойко повідомив після засідання колегії МВС України, яка була присвячена підготовці органів внутрішніх справ до забезпечення правопорядку під час місцевих виборів.

«На цей час ми говоримо про те, що в Маріуполі повинні відбутися вибори. Багато що залежить не від нас, а від ЦВК. Ми не маємо права втручатися у виборчий процес, ми гарантуємо порядок та безпеку», - зазначив він.

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«У нас працюють оперативні групи, у нас на 100% готовності групи і документування, вибухотехніки, кінологи та інші, тобто ми маємо резерв в Україні. Зі сторони МВС все готове до виборів», - додав Стойко.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі вже зафіксовано 63 звернення про порушення у ході виборчої кампанії.

Зокрема, 9 жовтня до Головного управління МВС України в Донецькій області надійшла заява від голови Маріупольської виборчої комісії про навмисне знищення електронної бази даних.

16 жовтня учасники акції протесту заблокували вихід з робочого приміщення Маріупольської міської виборчої комісії.

17 жовтня до міліції надійшло декілька повідомлень про бійки у приміщенні, де базується комісія.

Крім того, вранці 19 жовтня у Маріуполі невідомі обстріляли будинок з гранатомета.

Пізніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський припустив, що місцеві вибори у Маріуполі Донецької області можуть бути скасовані.