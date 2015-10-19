На Луганщині представили нового начальника міліції - комбата батальйону "Київщина"
Керівництву Луганської області, силовикам, керівному складу обласної міліції сьогодні, 19 жовтня, було представлено нового керівника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області Юрія Покиньбороду.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, до цього призначення Покиньборода був командиром батальйону «Київщина».
«Перш, ніж був призначений новий керівник обласної міліції, ми з ним зустрічалися кілька разів і обговорювали певні заходи, які необхідно негайно вжити в області. Вже розроблено термінові заходи напередодні виборів. Я сподіваюся, що ми всі разом нарешті наведемо лад в області», - підкреслив керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука.
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«Я дякую за довіру, й хочу запевнити, що міліція виконуватиме свої обов'язки професійно та якісно», - сказав полковник Покиньборода.
Раніше обласне ГУМВС очолював Анатолій Науменко.