Наказ про застосування зброї проти активістів Майдану віддавав особисто Янукович - прокурор ГПУ

Про це в ефірі "5 каналу" заявив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко.

"Зараз всі епізоди, справи об'єднуються, ми бачимо єдиний намір, однозначно бачимо, що на вершині цієї піраміди знаходиться безпосередньо Віктор Янукович, який давав незаконні вказівки, а далі вже йдуть інші особи, які це все виконували. Я думаю, що найближчим часом Генеральний прокурор зробить з цього приводу заяву та розставить усі крапки над "і", - зазначив він.

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Також Куценко зазначив, що Генеральна прокуратура не відкидає причетність до розстрілів на Майдані Незалежності у лютому торік російської сторони.

Раніше УНІАН повідомляв, що адвокати Віктора Януковича не роблять реальних кроків для того, щоб їхній підзахисний був допитаний.

Також, Генеральний прокурор України Віктор Шокін запевняє, що справу про розстріл Небесної сотні на Майдані фактично розслідувано.