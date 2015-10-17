Шокін заявив, що справу про розстріл Небесної сотні фактично розслідувано

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Факти".

"Ми зібрали воєдино всі епізоди з подій на Євромайдані. Збудували хронологію узурпації влади: хто її розпочав, як і ким все готувалося і здійснювалося. Таким чином, нам вдалося вибудувати піраміду людей, причетних до злочинів проти Євромайдану. На її вершині - Віктор Янукович. Можу сказати, що фактично справу розслідувано", - заявив глава ГПУ.

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Разом з тим, за його словами, більшість доказів про скоєні злочини на Майдані знищено.

"На жаль, є й таке. Особливо це стосується вбивств в центрі Києва. Тоді була дана команда на зачистку площі, і багато доказів знищили. Це спричинило великі складнощі для теперішнього розслідування. Хоча по гарячих слідах багато чого можна було відновити", - підкреслив Шокін.

Нагадаємо, раніше Шокін заявив, що не має підтвердженням інформації колишнього глави Служби безпеки України Валентина Наливайченка про російський слід в розстрілі Небесної сотні на Майдані.

У свою чергу Наливайченко спростував слова Шокіна, зазначивши, що дані про "російський слід" у розстрілах на Майдані є в АП і в ГПУ.