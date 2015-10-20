Росія досі ігнорує запити України про видачу Януковича - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

“Адвокати не роблять реальних кроків стосовно того, щоб їхній підзахисний був допитаний”, - сказав Горбатюк.

За його словами, українська сторона неодноразово надсилала до правоохоронних органів РФ запити про екстрадицію Януковича. “Жодних відповідей немає. Відповідно, таким чином РФ підтверджує, що Янукович на її території не знаходиться”, - зазначив Горбатюк.

Він зауважив, що сторона захисту Януковича надала не повну адресу його можливого перебування в РФ, оскільки не вказано номер квартири.

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Як зазначив Горбатюк, Генпрокуратура України надсилала до РФ запит про перевірку місця перебування Януковича за вказаною адресою і вирішення питання про його екстрадицію, але відповіді теж не надійшло.

Горбатюк поінформував, що Янукович подавав скарги у Європейський суд з прав людини на начебто порушення під час розслідування, накладення на нього санкцій, оголошення в розшук.

Водночас, Генпрокуратурі не відомий зміст останньої скарги, яку начебто екс-президент подав у ЄСПЛ. “Нам не відомий текст цієї скарги, яку направив адвокат Януковича до Європейського суду... Ця скарга має пройти всі інстанції в державі, в якій подавалася. Тому складно сказати, що він оскаржує”, - сказав Горбатюк.

Він нагадав, що за заявою Януковича про начебто погрози на його адресу і напад на нього в лютому 2014 року зареєстровано відповідне кримінальне провадження, яке розслідується Міністерством внутрішніх справ України.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня стало відомо, що Янукович подав позов у Європейський суд з прав людини до України через нібито порушення його прав. Про це йдеться у прес-релізі британської адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson LLP, яка виступає стороною захисту Януковича.