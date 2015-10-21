Через п'ять років Україну може чекати "друга серія" війни - російський журналіст

Про це заявив відомий російський журналіст Аркадій Бабченко в інтерв'ю УНІАН.

"За моїми відчуттями, перша серія війни закінчилася. Далі буде приблизно як зараз. Тобто провокації, можливі обстріл. Тут треба розуміти, що, поки є Володимир Путін, у Росії війна буде завжди. Жодних інших інструментів утримання ситуації в країні та утримання впливу на суспільство, крім війни, у нього не залишилося. Зараз війна перенесена в Сирію і на кілька років військовий порядок забезпечений. Якщо там щось піде не так, я не виключаю перенесення театру військових дій назад на Донбас. Це цілком можливо", - припустив Бабченко.

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За його словами, в даний момент спостерігаються абсолютні паралелі конфлікту на Донбасі з першої чеченської війною.

"Росія увійшла в цей конфлікт у 1994 році точно в такому ж стані, як Україна у війну на Донбасі – нульова економіка, практично повністю зруйновані інститути держави, відсутність боєздатної армії. Звичайно, Україна – не Росія, але я все одно бачу передумови до того, щоб ваша країна розвивалася за схожим сценарієм. Якщо порівнювати, то між першою та другою чеченською війною у Росії минуло близько 5 років. Я думаю, що приблизно такий же термін чекає нас до початку другої серії на Донбасі", - зазначив він.

Журналіст вважає, що це станеться, коли низька ціна на нафту дуже сильно вдарить по російській економіці і Росії буде зовсім не до Донбасу, коли випливуть назовні внутрішні проблеми.

"Україна за цей час більш-менш вирішить свої проблеми з економікою, армією і наважиться захищати свою територію – дійде до кордону. Війна буде закінчена лише тоді, коли на кордоні, на пунктах пропуску, буде розвиватися український прапор", - зазначив він.

Читайте повне інтерв'ю УНІАН з Аркадієм Бабченком.