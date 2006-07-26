Партія регіонів щодня дезінформує українців

Блок “Наша Україна” називає “вимислом” заяви представників Партії регіонів про переговори з “нашоукраїнцями”.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це заявив керівник аналітичного департаменту «Нашої України» Анатолій ЛУЦЕНКО.

«Систематичні висловлювання керівництва Партії регіонів про якісь міфічні переговори цієї політичної сили з «Нашою Україною» є нічим іншим як вимислом», - сказав він.

А.ЛУЦЕНКО нагадав, що про це неодноразово повідомляла прес-служба «Нашої України».

«Однак, «регіонали» з упертістю продовжують розповідати про перипетії переговорного процесу. Щодня українців дезінформують регіональні «говорящі голови», які грають роль акторів у ними ж придуманій п’єсі», - зазначив А.ЛУЦЕНКО.

«Навіщо це робиться? Навіть побіжний аналіз дає змогу зробити висновок: систематичні заяви про наявні нібито переговори з «Нашою Україною» є наслідком внутрішньої боротьби всередині зовні монолітних «регіоналів». Ті з них, хто найбільше «кричить» у ЗМІ про переговори з «Нашою Україною», а також про затвердження кандидатури ЯНУКОВИЧА в парламентській залі без подання Президента – фактично «спалюють» навіть примарні перспективи ЯНУКОВИЧА посісти прем’єрське крісло», - наголосив А.ЛУЦЕНКО.

«На сьогодні вже всім зрозуміло: «Наша Україна» не має наміру входити до антикризової коаліції, а ЯНУКОВИЧ не є тією консолідуючою для суспільства фігурою, яка може претендувати на роль глави уряду», - сказав керівник аналітичного департаменту «Нашої України».