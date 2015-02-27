На тлі війни Росії з Україною ключові країни НАТО тільки скорочують витрати на армію

З початком військової агресії Росії проти України на Заході заговорили про відродження ролі НАТО в системі безпеки Європи. У минулому вересні на саміті в Уельсі лідери країн-учасниць Альянсу домовилися збільшити свої витрати на оборону до 2% від ВВП.

Але насправді цей план НАТО виконала лише Естонія, якщо не брати до уваги США, на плечі яких і без того падає левова частка фінансування оборонного об'єднання. Про це йдеться у звіті організації European Leadership Network про результати імплементації домовленостей Уельського саміту, передає ZN.ua.

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Експерти проаналізували дані про військові бюджети 14 країн НАТО на 2015 рік, які були опубліковані в ЗМІ. Як виявилося, після розмов про загрози безпеки Європи з боку агресивної Росії та ісламістів на Близькому Сході, дійсно збільшили витрати на армію лише країни Балтії, Польща, Румунія, Норвегія та Нідерланди. Ключові ж країни НАТО, такі як Німеччина, Італія та Великобританія навіть скоротили свої витрати на армію.

Наприклад, ВВП Німеччини зростає, але Берлін не збільшує федеральний бюджет і витрати на Бундесвер. Навіть навпаки, військовий бюджет країни скоротився в 2015 році на 3 мільярди доларів у порівнянні з минулим роком.

В цей же час, як з'ясували експерти European Leadership Network, ряд країн, розташованих біля самої межі Росії, показали, що готові "годувати свою армію, щоб не годувати чужу". Країни Балтії навіть до саміту в Уельсі збільшили свої витрати на оборону. Хоча досягти бажаного рівня в обсязі 2% від ВВП в 2014 році вдалося тільки Естонії, виділивши Збройним силам 430 мільйонів доларів. Таллінн при цьому продовжує збільшувати витрати на армію і зараз віддає на потреби військових 2,05% ВВП, що дорівнює 461 мільйону доларів.

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Єдина країна Західної Європи, яка збільшила свій військовий бюджет - Нідерланди. Таке рішення Амстердам ухвалив на тлі загострення відносин з Росією через підтримку Москвою проросійських терористів на Донбасі. Влітку бойовики збили малайзійський авіалайнер Boeing 777, серед 298 пасажирів якого було 193 громадян Нідерландів.

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