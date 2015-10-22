Порошенко наголошує на необхідності повного оновлення судової влади в країні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Беттелем, який перебуває з робочим візитом в Україні.

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“Позиція моя абсолютно чітка: ті, хто коїв злочини за попередньої влади, мають понести відповідальність, ті, хто підпадає під дію закону про люстрацію, має виконати вимоги законодавства. Щодо суду і оновлення суддівської влади - це питання інше, і я рішуче наголошую на тому, що країна потребує швидкого і ефективного оновлення суддівської влади”, - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів щодо суддів Конституційного суду, які підпадають під люстрацію.

Порошенко нагадав, що вже розроблено проект змін до Конституції України в частині судової реформи.

“Зараз, на цьому тижні відбувається засідання Венеціанської комісії, яка має дати висновок свій на відповідність запропонованої конституційної реформи вимогам, критеріям Ради Європи... Я дуже сподіваюся, що цей висновок буде позитивним”, - сказав Порошенко.

За його словами, після висновків Венеціанської комісії та всенародного обговорення цей проект буде внесений до парламенту.

“Складовою частиною цієї судової реформи має бути оновлення суддівського корпусу”,- наголосив глава держави.