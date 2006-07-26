Міноборони спростовує інформацію про передислокацію військ

Управління прес-служби Міністерства оборони України спростовує інформацію про нібито передислокацію на Житомирський загальновійськовий полігон військовослужбовців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Південного оперативного командування.

Як ідеться у заяві управління прес-служби Міноборони, переданій агентству УНІАН, сьогодні однією із політичних сил було оприлюднено заяву про нібито передислокацію на Житомирський загальновійськовий полігон військовослужбовців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Південного оперативного командування. Як зазначалося у заяві цієї політичної сили, передислокацію було здійснено для начебто підготовки “дій по посиленню міліцейських підрозділів у випадку виникнення масових безладь у столиці”.

У зв’язку з цим Управління прес-служби Міністерства оборони уповноважене заявити, що ця інформація не відповідає дійсності і носить провокаційний характер та є безвідповідальною перед суспільством. Ніякої передислокації військовослужбовців 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади не було. Усі воїни-десантники цього з’єднання перебувають у пункті постійної дислокації – смт Гвардійському Дніпропетровської області – і займаються плановою бойовою підготовкою.

На сьогодні на Житомирському загальновійськовому полігоні триває польовий вихід військовослужбовців артилерійських підрозділів 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, а також планові заняття з бойової підготовки військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади, яка дислокується поблизу цього полігону.

У зв’язку з цим Управління прес-служби Міністерства оборони звертається до представників ЗМІ з проханням перед тим, як оприлюднювати матеріали, що можуть викликати негативну реакцію у суспільстві та дестабілізувати обстановку в ньому, перевіряти та уточнювати факти, які готуються до оприлюднення.

У свою чергу управління прес-служби Міністерства оборони України готове надавати усім представникам ЗМІ усіляку допомогу з цих питань.