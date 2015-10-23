Керівництво ЦВК звинувачують у порушеннях виборчого процесу - заява партії УКРОП

Про це йдеться в заяві УКРОПу, оприлюдненій на сайті партії.

«Ми, громадяни й патріоти України, вимагаємо негайної відставки голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського і вжиття рішучих заходів для проведення законних, прозорих і чесних виборів до місцевих рад 25 жовтня», – йдеться в документі.

В УКРОПі впевнені, що подальше перебування на посаді голови ЦВК Михайла Охендовського є прямою загрозою прозорості виборів, а значить – і легітимності обраної на них влади. У партії нагадали, що Охендовський увійшов до ЦВК за квотою Партії регіонів, і обіймає свою посаду попри те, що він він причетний до численних порушень виборчого процесу, а повноваження комісії спливли більш як рік тому.

«Але головне в тому, що Охендовський і його подільники у територіальних виборчих комісіях і сьогодні продовжують ганебну практику порушень виборчого процесу та фальсифікації виборів, знайому нам з часів Януковича», – наголошують в партії.

"Особливо тривожна ситуація склалася в Дніпропетровську і Маріуполі, де місцеві комісії задіюють весь арсенал порушень законодавства про вибори. Приміром, в Дніпропетровську міська виборча комісія була перенесена з приміщення міської ради в приміщення обласної, яка повністю контролюється колишніми і діючими членами Партії регіонів і високопоставленими чиновниками режиму Януковича. Крім того, з істотними порушеннями були визначені межі виборчих округів, а заміна членів комісій у Дніпропетровську та Маріуполі відбувається без урахування думки партій, які їх делегують, та за фальшивими документами, що ЦВК не брала до уваги", - йдеться у заяві.

За інформацією УКРОПу, «у ряді випадків ці документи доставлялися в ЦВК помічником народного депутата України Дмитра Шпенова – члена «Опозиційного блоку», найближчого соратника і особистого юриста одного з лідерів цієї партії Олександра Вілкула».

Також в УКРОПі наголошують, що замовлення на друк бюлетенів направляються в друкарні, пов'язані зі спонсорами «Опозиційного блоку».

«Реакція Центрвиборчкому на ці порушення свідчить про злочинну бездіяльність Михайла Охендовського і комісії в цілому. Державний орган, який створено спеціально для того, щоб забезпечувати прозорість і законність процесу виборів, фактично покриває кричущі порушення виборчого законодавства.

"Це змушує нас підозрювати незмінюваного голову ЦВК у злочинній змові з його колишніми колегами по Партії регіонів, що виступають під брендом «Опозиційного блоку». Мета цієї змови зрозуміла: фальсифікувати результати місцевих виборів у східних областях України, забезпечивши незаконну «перемогу» реваншистських антиукраїнських сил. А якщо фальсифікація стане неможливою – зірвати виборчий процес, позбавивши мешканців східних областей можливості отримати оновлені органи місцевого самоврядування", – переконані в партії.

«Ми закликаємо Президента України, Верховну Раду, правоохоронні та силові органи зупинити цей політичний «договірняк», припинити повноваження Охендовського, термін яких давно сплив, і забезпечити прозорий, відкритий і чесний виборчий процес, гарантований Конституцією України. До виборів залишилося три дні. Саме вони покажуть, на чиєму боці вищі чиновники країни – на боці народу України чи недобитків режиму Януковича», – наголошується в заяві УКРОПу.

Звернення адресовано Президентові України Петру Порошенку, Голові Верховної Ради Володимиру Гройсману, Генеральному прокурору України Віктору Шокіну, Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, Голові СБУ Василеві Грицаку та Голові Вищої ради юстиції Ігорю Бенедесюку.