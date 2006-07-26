Ющенко не виключає розпуску парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає розпуску Верховної Ради України, хоча це і принесе додаткову конфронтацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю провідним інформаційним агентствам і телеканалам України.

Президент вважає, що існують різні варіанти розвитку подій у нинішній політичній ситуації, зокрема, розпуск парламенту або формування іншої коаліції.

Так, сказав В.ЮЩЕНКО, є два способи вирішення проблем у Верховній Раді – злагода або розпуск законодавчого органу. Президент сказав, що не відкидає варіант розпуску: “Він принесе додаткову конфронтацію, але як відповідь може існувати”.

Ще один вихід із ситуації – формування іншої коаліції, “яка б дала відповіді на всі політичні виклики”, - сказав Президент. Як повідомив В.ЮЩЕНКО, “переговори у цьому напрямку йдуть, є прогрес, але він поки що недостатній, щоб зняти усі питання”.

Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що при будь-якому варіанті розвитку подій “призначення керівників силового блоку виводиться із дискусії, оскільки це право залишається за Президентом”. Призначення керівників МВС, Міністерства оборони, МЗС, Генеральної прокуратури, СБУ – це “ініціативи, які повинні йти виключно від Президента”, - заявив В.ЮЩЕНКО.