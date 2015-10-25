У Запоріжжі на п'яти виборчих дільницях відсутні протоколи про підсумки голосування
11:32, 25 жовтня 2015Політика
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У Запоріжжі на п'яти виборчих дільницях відсутні протоколи про підсумки голосування на місцевих виборах.
УНІАН
Як повідомив УНІАН керівник Запорізького відділення Комітету виборців України Роман П'ятигорець, «спостерігачами КВУ зафіксовано факт відсутності протоколів про підсумки голосування на виборчих дільницях № 230976, 230977, 230978, 230979 і 230980 округу № 37».
«Орджонікідзевська територіальна комісія відмовляється передавати на дільниці зазначені протоколи, мотивуючи це тим, що вони не надруковані, а міська виборча комісія звернення дільничних комісій ігнорує. Таким чином, після підрахунку голосів, результати волевиявлення на виборах міської та обласної рад просто нікуди буде зафіксувати», - зазначив П'ятигорець.
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