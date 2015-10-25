Гройсман закликає ЦВК якнайшвидше призначити вибори у Маріуполі та Красноармійську

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні відбулись місцеві вибори. Ми обрали владу, яка протягом наступних років буде найближчою до нас. Саме вона займатиметься вирішенням здавалося б простих, але наболілих питань – дороги, ліфти, садочки, школи, лікарні, поліклініки, - все те, що нас сьогодні оточує", - написав голова ВР.

Водночас, він констатував, що "кампанія пройшла здебільшого під загально-політичними лозунгами", в чому він вбачає одну з причин низької явки.

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"Люди чекали від політичних сил, перш за все, їх бачення того, як будуть вирішуватись їх життєво важливі проблеми", - відзначив голова ВР.

У той же час, він зауважив важливість початку оновлення місцевих еліт, особливо там, де попередня влада не проявила ефективності. "Впевнений, що в умовах децентралізації люди швидше зможуть оцінити ефективність тих чи інших політиків", - вважає Гройсман.

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Крім того, він зазначив, що в цілому "вибори відбулися без особливих ексцесів, набагато чистіше, ніж за часів попередньої влади". "Неприємний виняток - зрив виборів у Маріуполі та Красноармійську. Ситуація має бути розслідувана і винні мають понести відповідальність. Усі повинні зрозуміти – виборів за старими "темними" схемами вже більше не буде. Я закликаю ЦВК якнайшвидше призначити вибори у цих містах, у свою чергу Верховна Рада максимально швидко прийме необхідні рішення", - наголосив голова ВР.