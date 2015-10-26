У міському виборчкомі Харкова не менше 2,5 тисяч представників ДВК почали здавати протоколи (фото)

У Харківській міській територіальній виборчій комісії утворився великий натовп із представників 601 дільничної виборчої комісії, які здають протоколи з результатами підрахунку голосів виборців.

Як повідомили УНІАН у Громадянській мережі ОПОРА, натовп утворився сьогодні під ранок.

"Як свідчить спостерігач ОПОРИ з засідання комісії, виник значний натовп, постійно виникають скандали через проблеми з організацію прийому документів", - йдеться в повідомленні.

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Спостерігачі відзначають, що у міській виборчій комісії майже одночасно зібралося не менш ніж 2,5 тисячі представників дільничних виборчих комісій.

"Це «вузьке місце» в організації встановлення підсумків голосування виникає відповідно до пункту 1 частини 4 статті 82 Закону України «Про місцеві вибори», де зазначено, що саме до міської територіальної виборчої комісії подається протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з виборів депутатів обласної ради у територіальному виборчому окрузі", - зазначили в мережі ОПОРА.