Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО готова прийти на круглий стіл за участю Президента України, представників парламенту та громадськості, якщо її запросять.

Як повідомляє “Українська правда”, про це вона заявила в ефірі телеканалу "1+1".

"Я прийду на цей круглий стіл на запрошення Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, вона візьме участь у цьому заході лише задля того, щоб повідомити громадськості та Президенту про виявлені її блоком факти корупції серед депутатів.

"Сьогодні я отримала довідку, що депутати, зокрема, від Партії регіонів, КПУ та СПУ вже розподіляють між собою квартири, пільги в комітетах", - повідомила вона.

"Я знаю, що МОРОЗ виділив собі у кошторисі 2,5 мільйони на м`які меблі. Я не знаю, що це мають бути за меблі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що в неї це викликає "відчуття дежавю часів КУЧМИ".

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що у Президента є підстави розпустити Верховну Раду, а суспільство готове до такого кроку.

"Попри те, що люди втомилися від політиків, я знаю, що 75% населення підтримує ідею дострокових виборів", - сказала лідер БЮТ.