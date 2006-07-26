Тимошенко готова прийти на круглий стіл
Щоб поговорити про корупцію
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО готова прийти на круглий стіл за участю Президента України, представників парламенту та громадськості, якщо її запросять.
Як повідомляє “Українська правда”, про це вона заявила в ефірі телеканалу "1+1".
"Я прийду на цей круглий стіл на запрошення Президента", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами лідера БЮТ, вона візьме участь у цьому заході лише задля того, щоб повідомити громадськості та Президенту про виявлені її блоком факти корупції серед депутатів.
"Сьогодні я отримала довідку, що депутати, зокрема, від Партії регіонів, КПУ та СПУ вже розподіляють між собою квартири, пільги в комітетах", - повідомила вона.
"Я знаю, що МОРОЗ виділив собі у кошторисі 2,5 мільйони на м`які меблі. Я не знаю, що це мають бути за меблі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що в неї це викликає "відчуття дежавю часів КУЧМИ".
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що у Президента є підстави розпустити Верховну Раду, а суспільство готове до такого кроку.
"Попри те, що люди втомилися від політиків, я знаю, що 75% населення підтримує ідею дострокових виборів", - сказала лідер БЮТ.