КВУ пропонує на другий тур місцевих виборів забезпечити централізований друк бюлетенів

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

За його словами, КВУ вважає друк бюлетенів першочерговою проблемою місцевих виборів в Україні, що пройшли 25 жовтня.

«Проблема номер один - це проблема із друком виборчих бюлетенів. Ми отримали фактично в усіх регіонах України без винятку проблеми, пов’язані з помилками, з невідповідністю кількості бюлетенів кількості виборців, ми отримали низку проблем, пов’язаних із затримкою і доставкою бюлетенів», - сказав Кошель.

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За його словами, КВУ не виключає, що проблема з бюлетенями може залишитися однією з головних під час другого туру виборів.

«Тому КВУ пропонує на другий тур виборів в усіх без винятку виборчих округах забезпечити централізований друк виборчих бюлетенів. Надзвичайно важливо, щоб не було недовіри до виборчих бюлетенів. Тому централізований друк бюлетенів із передбаченими системами захисту дозволить більш якісно провести вибори у другому турі та забезпечити чесний і законний виборчий процес», - сказав Кошель.