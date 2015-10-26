Суд у справі Савченко намагався заборонити секретарю посольства Франції малювати в блокноті
На засіданні російського суду у справі української льотчиці і народного депутата Надії Савченко суддя і пристав намагалися заборонити представниці посольства Франції робити замальовки в блокноті.
Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін.
"Тільки що оголошено зауваження першому секретарю посольства Франції за те, що вона малювала в залі засідання", - написав він.
Читайте такожУ Росії не пропускають для висвітлення суду над Савченко знімальну групу українського каналу
У свою чергу інший адвокат льотчиці Микола Полозов назвав інцидент незручною ситуацією і пізніше все ж опублікував малюнок, зроблений дипломатом.
В суде возникла неловкая ситуция. Пристав и судья попытались запретить представительнице французского посольства рисовать в своём блокноте.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 26, 2015
Вот из-за этого рисунка первого секретаря французского посольства начали скандалить пристав и судья #FreeSavchenkopic.twitter.com/uztal1aKG1
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 26, 2015