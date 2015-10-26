Суд у справі Савченко намагався заборонити секретарю посольства Франції малювати в блокноті

17:20, 26 жовтня 2015
Політика
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На засіданні російського суду у справі української льотчиці і народного депутата Надії Савченко суддя і пристав намагалися заборонити представниці посольства Франції робити замальовки в блокноті.

/ UNIAN

Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін.

"Тільки що оголошено зауваження першому секретарю посольства Франції за те, що вона малювала в залі засідання", - написав він.

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У свою чергу інший адвокат льотчиці Микола Полозов назвав інцидент незручною ситуацією і пізніше все ж опублікував малюнок, зроблений дипломатом.

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