Суд у справі Савченко намагався заборонити секретарю посольства Франції малювати в блокноті

Про це в "Твіттері" повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін.

"Тільки що оголошено зауваження першому секретарю посольства Франції за те, що вона малювала в залі засідання", - написав він.

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У свою чергу інший адвокат льотчиці Микола Полозов назвав інцидент незручною ситуацією і пізніше все ж опублікував малюнок, зроблений дипломатом.

В суде возникла неловкая ситуция. Пристав и судья попытались запретить представительнице французского посольства рисовать в своём блокноте. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 26, 2015