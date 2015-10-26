Труханов перемагає на виборах міського голови Одеси - "Опора"

Про це йдеться в повідомленні Громадянської мережі "Опора".

"За даними паралельного підрахунку результатів голосування на основі 100% опрацьованих протоколів на виборах до Одеської міської ради серед партій найбільшу кількість голосів здобуває партія «Довіряй справам» із результатом у 32,86%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що друге місце з майже як у два рази меншим результатом посідає «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (17,46%). Третю сходинку в перегонах отримує партія «Опозиційний блок» із результатом у 14,49%.

"Також долають 5% виборчий бар’єр ще дві партії: «Українська морська партія» - 6.94%, а також Об’єднання «Самопоміч» (5.45%). Відзначимо, що ВО «Батьківщина» не подолало виборчий бар’єр, фінішувавши з результатом у 4,52%", - повідомили в "Опорі".

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Окрім цього повідомляється, що за даними паралельного підрахунку результатів голосування на основі 100% опрацьованих протоколів на виборах міського голови Одеси найбільше виборців проголосувало за Геннадія Труханова – 51,64%. Друге місце посідає Олександр Боровик із результатом 24,78%. Третій в перегонах – Едуард Гурвіц, який здобув підтримку 8,45%.

Раніше УНІАН повідомляв, що за результатами обробки 25% бюлетенів Труханов набирає 51,5% виборців, Саша Боровик - 23,7%, Едуард Гурвіц - 7,7%, Сергій Ківалов, який заявляв про зняття своєї кандидатури з виборів, - 5,1%.