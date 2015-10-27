Радник голови МВС вважає Охендовського причетним до порушень виборчого законодавства

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, звітуючи щодо перебігу місцевих виборів, передає hromadske.tv.

«Там відбувались великі порушення і головою ТВК, зокрема, в Маріуполі, і, на мій погляд, керівником Центрвиборчкому, який повинен був реагувати на це. Незалежно від статусу, від посади будуть всі допитані і вже крапку поставить слідство», - повідомив Стойко.

МВС вже порушило кримінальні провадження по факту перешкоджання здійсненню виборчого права у Красноармійську і Сватовому.

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Щодо Маріуполя, то станом на зараз провадження триває, справу занесено у єдиний реєстр досудових розслідувань, але статтю, за якою її мають класифікувати, ще не визначили.

Як повідомляв УНІАН, голова ЦВК Михайло Охендовський наполягає, що лише Верховна Рада має створити спеціальний юридичний механізм, щоб дати можливість виборцям Маріуполя та Красноармійська проголосувати на місцевих виборах, де ці вибори 25 жовтня були зірвані.