Голова ЦВК: Лише Рада має створити механізм для проведення місцевих виборів у Маріуполі і Красноармійську

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, про це Охендовський заявив 25 жовтня на зустрічі з надзвичайним та повноважним послом США в Україні Джеффрі Пайєттом, надзвичайним та повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком та надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. У заході також взяв участь директор Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні Пітер Ербен.

Як зазначив на початку зустрічі Пайєтт, під час усього процесу підготовки чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року Центральна виборча комісія вкотре підтвердила високий рівень своєї компетентності, професіоналізму та неупередженості. Разом з тим, посол США в Україні висловив стурбованість щодо того, що голосування 25 жовтня не відбулося у містах Маріуполі та Красноармійську Донецької області.

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У відповідь на це Охендовський, зокрема, зазначив, що для ЦВК з самого початку виборчого процесу було принципово важливо організувати вибори в Маріуполі, враховуючи, що він є найбільшим за кількістю виборців з усіх міст Донбасу, які перебувають під контролем законно обраної української влади та у яких діє правопорядок, встановлений Конституцією України та законами України. Зрив голосування у Маріуполі та Красноармійську голова ЦВК пояснив системною протизаконною бездіяльністю окремих членів Маріупольської міської та Красноармійської міської виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК - у Красноармійську. При цьому законність рішення щодо друку виборчих бюлетенів для голосування в Маріуполі була встановлена не тільки Центральною виборчою комісією, а і рішенням суду, яке набрало законної сили.

З іншого боку у Красноармійську рішенням суду, прийнятим за п’ять годин до початку голосування, було скасовано рішення міської виборчої комісії щодо визначення виготовлювача виборчих бюлетенів лише на тій підставі, що для друку бюлетенів було обрано фізичну особу-підприємця, а не юридичну особу. Подібні рішення приймалися і багатьма іншими територіальними виборчими комісіями. Їх законність у жодному іншому випадку під сумнів не ставилась. Самі бюлетені, виготовлені для голосування в Красноармійську, вимогам закону відповідали повністю. Попри це, такі виборчі бюлетені, навіть будучи отриманими міською виборчою комісією, не були передані дільничним виборчим комісіям.

В обох випадках – Маріуполя і Красноармійська – подальшу юридичну оцінку суспільно-небезпечних наслідків протиправної бездіяльності окремих членів відповідних міських виборчих комісій неодмінно мають дати правоохоронні органи, до яких вже звернулася Центральна виборча комісія з огляду на можливу наявність у такій бездіяльності ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 157 Кримінального кодексу України.

За словами Охендовського, способу дій виборчих комісій у подібних ситуаціях закон про місцеві вибори не передбачає. Отже, тільки Верховна Рада України повинна створити спеціальний юридичний механізм, щоб дати виборцям Маріуполя та Красноармійська можливість реалізувати їхні виборчі права.

"Будь-який виборчий процес, який вже розпочався, обовʼязково повинен завершитися голосуванням і встановленням результатів виборів. Зрив голосування внаслідок протиправної бездіяльності окремих членів міських виборчих комісій не змінив юридичного статусу кандидатів, які були висунуті на відповідних виборах. В свою чергу відсутня і юридична можливість завершити розпочаті виборчі процеси без проведення голосування та встановлення результатів виборів ", – додав він.

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Цю думку голови ЦВК підтримали усі присутні на зустрічі посли іноземних держав, підкресливши при цьому, що такий підхід повністю відповідає міжнародним виборчим стандартам, зауважили у Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

У ході подальшого спілкування Охендовський поінформував учасників зустрічі, що під час виборчої кампанії окремі територіальні комісії допускали порушення пасивного виборчого права кандидатів, безпідставно відмовляючи в їхньої реєстрації. Деякі ТВК систематично відмовлялися виконувати навіть рішення судів, які зобовʼязували зареєструвати тих чи інших кандидатів, а також рішення самої ЦВК. Центральна виборча комісія, маючи відповідно до закону повноваження скасовувати незаконні рішення ТВК і вирішувати подібні питання по суті, в деяких випадках витребовувала документи кандидатів і реєструвала кандидатів своїми рішеннями.

Відповідаючи на одне із запитань, він також зупинився на проблемах, які потребують врегулювання в контексті підготовки до майбутніх виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Зокрема, – про передумови, дотримання яких необхідне для їх проведення за українським законодавством та відповідно до міжнародних виборчих стандартів.

«Очевидно, що майбутні місцеві вибори в окремих районах Донбасу матимуть свою специфіку, яка не властива іншій території нашої держави. Саме спеціальний закон, про необхідність розробки та ухвалення якого сьогодні йдеться, якраз і стане адекватним інструментом врегулювання усіх таких специфічних питань. Це буде закон одноразового використання, так званий закон ad-hoc. Хотілося б, щоб при його розробці були враховані і пропозиції та досвід Центральної виборчої комісії», – зазначив Охендовський.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо можливих варіантів участі тимчасово переміщених осіб у майбутніх місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка», керівник виборчого штабу «БПП «Солідарність» Ігор Кононенко заявив, що Верховна Рада на початку листопада ухвалить закон, який дозволить провести вибори в Маріуполі та інших містах 15 листопада.