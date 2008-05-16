Рада провалила бютівський закон, Яценюк не зрозумів за що голосував

Верховна Рада України не підтримала проект закону «Про встановлення на 2008 рік тарифної квоти на ввезення в Україну деяких видів м’яса».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало лише 225 народних депутатів із 444, зареєстрованих у залі.

Також ВР не підтримала пропозицію повернутися до голосування щодо даного законопроекту.

Як відомо, цей законопроект називався як один з антиінфляційних.

Даним законопроектом передбачалося дозволити в 2008 році завезти в Україну з нульовою ставкою мита туші і напівтуші великої рогатої худоби, свинини, а також м’ясо птиці і фарш. Передбачалося завезти 250 тис. тонн.

Під час представлення даного законопроекту народний депутат України Євген СІГАЛ (фракція БЮТ) зазначив, що в нашій державі люди почали отримувати більше грошей, що дозволяє їм купувати більшу кількість продуктів, і, в першу чергу, м’яса.

«Люди, які, вибачаюсь, недоїдали роками, які не могли за останні два роки наїстися, сьогодні мають реальну можливість щось придбати, купити», - зазначив він.

Після нерезультативного голосування за цей законопроект голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що в законопроекті передбачалося в разі прийняття його як закону, він діятиме «до моменту вступу до СОТ».

Як відомо, Україна сьогодні стала повноправним членом СОТ.

«Таким чином, мені не зрозуміло, що ми приймали», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.