Лавров - Україні: ми ж вас попереджали

Глава російського МЗС поклав на Україну відповідальність за емоційну напругу, що виникла у відносинах двох країн . Про це Сергій Лавров заявив журналістам в Єкатеринбурзі. За словами глави МЗС РФ, це стосується в першу чергу, статусу Севастополя і Чорноморського флоту.

Пряма мова: "Показово, що це відбувається на тлі активізації різких спроб втягнути штучно, всупереч думці більшості її населення, Україну в НАТО.

Ті, хто намагається форсовано вирішувати цю проблему, я думаю, несуть серйозну, якщо не головну, частку відповідальності за те, що відбувається.

Ми чесно попереджали, що не хочемо такого розвитку подій. Ми робитимемо все, щоб його уникнути, перш за все, виходячи з корінних інтересів наших народів".

Лавров назвав абсолютно невиправданим рішення України оголосити Юрія Лужкова персоною нон грата і висловив жаль з приводу повернення до практики "чорних списків".

Радіо Маяк