МЗС вимагає від РФ припинити переслідування Карпюка та Клиха

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України у зв’язку з продовженням незаконного тримання від вартою в Росії громадян України Карпюка та Клиха.

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Міністерство закордонних справ України висловлює глибоке обурення у зв’язку з рішенням Верховного суду Чеченської Республіки (Російська Федерація), ухваленим 26 жовтня 2015 року, щодо продовження ще на 4 місяці терміну тримання під вартою громадян України Карпюка та Клиха.

«Політичні в’язні Микола Карпюк і Станіслав Клих, яких тримають в РФ під вартою відповідно з березня та з серпня 2014 року за сфабрикованими обвинуваченнями, заявили про катування з боку співробітників російських правоохоронних органів і відмовилися від своїх попередніх свідчень, даних під тортурами», - підкреслюється в коментарі.

МЗС України наголошує, що «незважаючи на багаточисленні звернення української сторони, російськими правоохоронними органами протягом усього досудового слідства не було надано дозволу на відвідання консульськими посадовими особами України арештованих співвітчизників, і українські консули змогли вперше зустрітися з Миколою Карпюком та Станіславом Клихом лише після судового засідання 26 жовтня 2015 року».

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МЗС України вважає недопуск протягом тривалого часу українських консулів до ув’язнених співвітчизників свідомим нехтуванням взятими на себе Російською Федерацією міжнародними зобов’язаннями, зокрема положеннями Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією, а також порушенням положень Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Як повідомляв УНІАН, адвокат Ілля Новиков заявив, що український консул вперше за півтора року отримав дозвіл відвідати у в’язниці громадян України Клиха та Карпюка.

26 жовтня 2015 у Верховному суді Чеченської Республіки продовжився розгляд їхньої кримінальної справи, після чого Консул відвідав українців у СІЗО, зазначив адвокат.

Він повідомив також, що консул засвідчив шрами від тортур. Інформація про це була подана дипломатичними каналами: «Це грубе порушення всіх мислимих стандартів. Ми з цього приводу будемо починати окрему процедуру подання скарги. Але консул засвідчив те, що у них у обох є відповідні шрами, про які вони говорять. Це серйозна історія, оскільки в попередніх справах з української серії на заяви захисників Олега Сенцова про те, що застосовувалися тортури, не було ніякої реакції, бо там не вдалося через рік знайти їх сліди. В даному випадку катування були такі, що навіть через рік, у разі Карпюка півтора року, все ще видно сліди».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Слідчому комітеті РФ заявили про направлення до суду кримінальної справи проти двох громадян України Карпюка і Клиха за звинуваченням в участі в боях проти російських військових у Чечні на боці місцевих ополченців у 1990-х роках.

Карпюка російські спецслужби викрали в Чернігівській області у березні 2014 року. Клих був затриманий в серпні 2014 року в російському місті Орел.

Клих і Карпюк були заарештовані понад рік тому, і за цей час до них жодного разу не був допущений консул України.