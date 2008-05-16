Народна Самооборона дала змогу Нашій Україні ”йти своїм шляхом”

Делегати другого етапу VIII з’їзду політичної партії «Вперед, Україно!» прийняли сьогодні рішення про перейменування на політичну партію «Народна самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували одноголосно всі 196 зареєстрованих делегатів із 26 обласних організацій.

Делегати з’їзду також обрали в новому складі політичну раду партії «Народна самооборона» у кількості 75 осіб, прийняли зі змінами та доповненнями в новій редакції статут та програму політпартії «Народна самооборона», а також обрали центральну контрольну комісії у складі 5 осіб.

Посада голови партії поки що залишатиметься вакантною, а виконуючим обов’язки голови партії став перший заступник голови Олег НОВІКОВ.

За його словами, рішення про створення партії «Народна самооборона» є «дійсно історичним рішенням».

У своєму виступі перед делегатами О.НОВІКОВ наголосив, що члени «Народної самооборони» на сьогоднішній день «виконали всі свої зобов’язання перед «Нашою Україною», і далі партія НС йтиме своїм шляхом».

Делегати з’їзду визнали роботу своїх партійців на позачергових виборах 2007 року задовільною.

На цьому з’їзд завершив свою роботу, а надалі його делегати разом із рядом запрошених осіб беруть участь у Форумі «Народна самооборона» за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, а також депутатів Верховної Ради України від депутатської групи «Народна самооборона».