Семенюк заставила власну квартиру, щоб сплатити зарплату у ФДМУ

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО оформила позику під заставу власної квартири, аби виплатити співробітникам Фонду заробітну плату. Про це повідомляє прес-служба ФДМУ з посиланням на голову Фонду.

Як зазначають у прес-службі, гроші працівники отримують відповідно до бухгалтерських відомостей про нарахування оплати праці.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО також зазначила, що призначений урядом в.о. голови Фонду Андрій ПОРТНОВ не може провести жодних платежів, оскільки, за її словами, «ніяких карток на підписи А.ПОРТНОВА у казначействі не заведено».

Як повідомила прес-служба Кабінету міністрів України, сьогодні буде забезпечено виплату заробітної плати працівникам Фонду державного майна України.

За її інформацією, призначений урядом на посаду в.о. голови Фонду державного майна Андрій ПОРТНОВ підписав всі необхідні платіжні документи, прийняті до виконання Державним казначейством України.