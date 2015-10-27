НБУ спростував інформацію про те, що син Гонтарєвої встиг забрати гроші з "Дельти" перед банкрутством

Про це на своїй сторінці в Facebook пише редактор програми "Гроші" Олександр Дубинський, при цьому звинувативши Гонтареву у брехні.

Він нагадав заяву в інтерв'ю Hubs 27.03.2015 про те, що син нібито втратив у банку більше півмільйона гривень депозиту.

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"Це був депозит мого старшого сина. Йому дідусь заповів квартиру, він її продав і отримані гроші – 800 000 гривень — поклав на депозит в Дельта Банк на рік. Рік минув, коли банк вже не повертав вклади, тому він його так і не забрав. Фонд гарантування вкладів виплатить йому 200 000 гривень – решта пропаде", - наводить цитату Гонтарєвої Дубинський.

"Так от, - це брехня. Згідно з наявними у мене документами, син Гонтарєвої всі гроші зі свого рахунку в ДБ вивів в лютому 2015 року. На момент введення тимчасової адміністрації на рахунку Антона Гонтарєва залишок всього близько 2 тис. грн...", - пише журналіст.

"Ще більш цікавий факт. У виписці по рахунках дружини Антона - стоїть заборона на відображення операцій! Але є одна цікава цифра: комісія за зняття готівки з рахунку невістки Гонтарєвої за лютий 2015 - 125 тис. грн. Комісія за зняття готівки у банку ~ 1% від суми. Тобто, в лютому 2015 невістка Гонтарєвої імовірно забрала з Дельта Банку майже 12.5 мільйонів (!) гривень. Нагадаю, 3 березня в банк ввели тимчасову адміністрацію. Документи додаю. Висновки робіть самі", - пише Дубинський.

"Рядовим вкладникам у цей період видавали, якщо не помиляюся, по 2.5 тис грн на день. Мене виправляють - кажуть, видавали по 100 грн.", - нагадав журналіст.

Почну з цитати. "Це був депозит мого старшого сина. Йому дідусь заповів квартиру, він її продав і отримані гроші... Posted by Олександр Дубинський on 26 жовтня 2015 р.

У свою чергу в НБУ відреагували на дану заяву журналіста. "Це наклеп. Антон Гонтарєв - син Голови НБУ - отримав минулого тижня з Фонду гарантування вкладів 200 000 гривень. Всього у нього в Дельта Банку зберігалося 800 000 гривень», - говорить начальник управління інформації і громадських комунікацій Наталія Бондаренко.