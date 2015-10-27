Міліція почала розслідувати зрив виборів у Маріуполі

Про це йдеться у повідомленні ГУМВС в Донецькій області.

Як зазначається, 25 жовтня через відсутність бюлетенів для голосування не змогли розпочати свою роботу 205 виборчих дільниць Маріуполя, через що жителі міста були позбавлені права взяти участь у місцевих виборах.

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Даний факт слідчим управлінням ГУМВС в Донецькій області внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу (перешкоджання здійсненню виборчого права). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

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"В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронцями буде проведене повне, всебічне розслідування даних подій, з’ясовані усі фактори, які вплинули на виборчий процес у м. Маріуполі, в тому числі й перевірена діяльність Маріупольської міської виборчої комісії та надана правова оцінка усім встановленим фактам", - заявив начальник обласної міліції В’ячеслав Аброськін.

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Як повідомляв УНІАН, Маріупольська ТВК відмовилася брати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети "Приазовский рабочий". Таке рішення було прийнято через виявлені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

У зв'язку з цим Маріупольський тервиборчком звернувся до ЦВК з вимогою перенести дату виборів.