Тимошенко наближає світлий момент

Найближчим часом Україна перейде на повністю автоматизовану систему відшкодування податку на додаткову вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи на бізнесс-форумі ЄБРР у Києві.

«Ми останні тижні практично дошліфовуємо цю систему, а з програмної та організаційної точки зору, ми вже підготували всі необхідні передумови, і я мрію про той світлий момент, який наближається щотижня, коли ми знімемо в податковій адміністрації ручне управління і все йтиме чітко за реєстром у системі автоматизованого режиму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.