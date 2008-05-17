Тимошенко наближає світлий момент
15:53, 17 травня 2008Політика
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Україна перейде на автоматизовану систему відшкодування ПДВ
Найближчим часом Україна перейде на повністю автоматизовану систему відшкодування податку на додаткову вартість (ПДВ).
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, виступаючи на бізнесс-форумі ЄБРР у Києві.
«Ми останні тижні практично дошліфовуємо цю систему, а з програмної та організаційної точки зору, ми вже підготували всі необхідні передумови, і я мрію про той світлий момент, який наближається щотижня, коли ми знімемо в податковій адміністрації ручне управління і все йтиме чітко за реєстром у системі автоматизованого режиму», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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