ЗСУ повністю перейшли на систему закупівель, яка запобігає корупції - РНБО

Про це він заявив журналістам у середу в Брюсселі по завершенню засідання спільної робочої групи Україна-НАТО, в якому Коваль взяв участь, передає кореспондент УНІАН.

"Закупівля в ЗСУ представляє небезпеку в плані корупційних діянь. Це - служби тилу по напрямках речових, паливо-мастильних матеріалів, озброєння. За допомогою програми BII (Building Integrity Initiative - ініціатива НАТО з питання розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та підзвітності в роботі оборонних та безпекових інституцій), яка була надана НАТО, запроваджені електронні торги. Ця система входить в план роботи по запобіганню корупції", - сказав він.

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За словами Коваля, ця система "використовується всюди". "Закупівля ведеться, ведуться підконтрольні акти під наглядом військової прокуратури та Центральної ревізійної комісії і інших структур, які призначені для контролю за діяльністю Міністерства оборони в сфері закупівель". "Є відчутні позитивні результати. Проблемні напрями - це саме тилові, які пов'язані з продовольством, обмундируванням, квартирно-експлуатаціонними питаннями та паливо-мастильними матеріалами. Там повністю нові підходи, і вони дають плідні результати", - констатував перший заступник секретаря РНБО.

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