ЗСУ повністю перейшли на систему закупівель, яка запобігає корупції - РНБО
Перший заступник секретаря Ради національної оборони та безпеки України (РНБО) Михайло Коваль заявляє, що Збройні сили України повністю перейшли на систему закупівель, яка запобігає корупції.
Про це він заявив журналістам у середу в Брюсселі по завершенню засідання спільної робочої групи Україна-НАТО, в якому Коваль взяв участь, передає кореспондент УНІАН.
"Закупівля в ЗСУ представляє небезпеку в плані корупційних діянь. Це - служби тилу по напрямках речових, паливо-мастильних матеріалів, озброєння. За допомогою програми BII (Building Integrity Initiative - ініціатива НАТО з питання розбудови доброчесності, цілісності, прозорості та підзвітності в роботі оборонних та безпекових інституцій), яка була надана НАТО, запроваджені електронні торги. Ця система входить в план роботи по запобіганню корупції", - сказав він.
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За словами Коваля, ця система "використовується всюди". "Закупівля ведеться, ведуться підконтрольні акти під наглядом військової прокуратури та Центральної ревізійної комісії і інших структур, які призначені для контролю за діяльністю Міністерства оборони в сфері закупівель". "Є відчутні позитивні результати. Проблемні напрями - це саме тилові, які пов'язані з продовольством, обмундируванням, квартирно-експлуатаціонними питаннями та паливо-мастильними матеріалами. Там повністю нові підходи, і вони дають плідні результати", - констатував перший заступник секретаря РНБО.
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