У Тимошенко була ”чітка реакція на всі запитання”

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає Європейський банк реконструкції та розвитку найбільшим інвестором і найкращим партнером нашої країни в банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на спільному брифінгу з президентом ЄБРР Жаном ЛЕМ’ЄРОМ і колишнім президентом Польщі Олександром КВАСНЕВСЬКИМ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, факт проведення засідання Ради керівників ЄБРР у Києві свідчить, що й Україна є сильним партнером банку.

Вона зазначила, що інвестиції ЄБРР до України щороку становлять 1 млрд. євро.

Своєю чергою Ж.ЛЕМ’ЄР також відзначив позитивну співпрацю банку з Україною, наголосивши, що засідання Ради відбуваються достатньо успішно.

За словами Ж.ЛЕМ’ЄРА, на нього, зокрема, велике враження як «сильний лідер» справила прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО.

«У неї була чітка реакція на всі запитання та коментарі, що стосуються України, а також чітке бачення досягнень у розвитку країни», - сказав Ж.ЛЕМ’ЄР.

Своєю чергою колишній президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ відзначив, що завжди підтримував і підтримує Україну і заявляє про це не тільки в Києві, а й в інших країнах, а також на міжнародних форумах.