Турчинов про вилучення книжок з Бібліотеки української літератури у Москві: РФ копіює політику нацистської Німеччини

Як повідомили УНІАН у РНБО, за словами Турчинова, "найпоширенішою ілюстрацією часів існування нацистської Німеччини стали палаючі звалища вилучених книжок, які не вписувались в їхню антилюдську ідеологію. Сьогодні колесо історії зробило черговий оберт на 360 градусів, і в Москві заарештували директора української бібліотеки. У бібліотеці вилучають книги з історії України та інформаційні матеріали про нашу державу".

Він наголосив, що "російський режим в усьому копіює Гітлера: починаючи з агресивних зазіхань на чужу територію, знищення будь-якого опозиційного спротиву та інакомислення всередині країни, з тотального промивання мізків мільйонам громадян та завершуючи знищенням українських книжок і будь-яких згадок про нашу національну ідентичність, нашу історію та викривленням будь-якої правдивої інформації про Україну".

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Турчинов вважає, що такі дії російської влади говорять "про страх, тваринний страх втратити владу і панічний страх перед Україною. Вони нас бояться, тому що не здатні перемогти, тому що фактом самого існування незалежної України ми щодня вбиваємо цвяхи в труну російського імперського реваншизму, руйнуючи всі спроби відродження кривавої російської імперії".

Як повідомляв УНІАН, у рамках розслідування кримінальної справи у бібліотеці, розташованій на вулиці Трифоновській у Москві, слідчими головного слідчого управління спільно з оперативними службами проведено обшук, під час якого вилучено друковану продукцію, що містить заклики до антиросійської і антируської пропаганди.