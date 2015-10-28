У Москві обшукують Бібліотеку української літератури: шукають газету з "викривленими історичними фактами"

Про це повідомляє агентство міських новин «Москва» з посиланням на джерело в силових структурах.

«Обшуки проходять в будівлі Бібліотеки української літератури на вулиці Трифонівська. Оперативники вилучають з бібліотеки документи, електронні носії і деяку літературу», - сказало джерело.

Читайте такожУ Миколаєві затримали групу проросійських пропагандистів, які закликали створити "МНР" (фото, відео)

Як зазначається, співробітникам правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в бібліотеці зберігаються примірники газети, в якій нібито перекручуються історичні факти.