Тернополяни переобрали Надала вже в першому турі

28 жовтня Тернопільська міська виборча комісія завершила підрахунок голосів щодо виборів мера Тернополя та підписала протокол про підсумки голосування, який опубліковала громадянська мережа ОПОРА.

Згідно з ним, за чинного мера Сергія Надала (ВО "Свобода") проголосувало 48911 виборців (60,18%), у той час як його конкуренти отримали результати у рази менші.

Так, Тарас Пастух ("Об'єднання "Самопоміч") отримав 10,92% (8877 голосів), Петро Ландяк ("Громадянська позиція") - 8,3% (6749 голосів), Михайло Ратушняк (ВО "Батьківщина") - 6,37% (5176 голосів), Володимир Бліхар ("Народний контроль") - 6,02% (4891 голос), Ігор Вонс (БПП "Солідарність") - 3,8% (3088 голосів).

Інші кандидати дістали результат меньше 1,5%.

Всього на посаду мера Тернополя балотувалося 11 кандидатів.