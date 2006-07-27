Українські ”терористи” виявилися п`яними хуліганами

Троє громадян України затримані за хуліганство в московському аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС, посилаючись на правоохоронні органи.

Як наголошується в повідомленні, "напередодні група українців летіла в Петропавловськ-Камчатський. Проте двох із них на борт не пустили, оскільки вони були сильно п`яні. Образившись за своїх товаришів, третій громадянин України підійшов до міліціонера і сказав, що у нього в багажі є бомба". Проте при огляді ніякого підривного пристрою знайдено не було. "Літак вилетів за розкладом", - повідомили в правоохоронних органах.

Троє громадян України були доставлені у відділення міліції аеропорту Шереметьєво. Двоє з них, зокрема чоловік, проти якого було складено адміністративний протокол за лайку, були відпущені.

"А щодо третього, “який погрожував підірвати літак", може бути порушена кримінальна справа. Це питання зараз вирішується", - повідомили ІТАР-ТАСС в Московському УВС на повітряному і водному транспорті.

Як повідомляли деякі ЗМІ, група українських туристів з 8 чоловік була затримана в московському аеропорту "Шереметьєво-1" за обвинуваченням в тероризмі в ніч на 27 липня. Туристи вилетіли з Москви в Петропавловськ-Камчатський рейсом о 16.20 в середу. Через три години польоту літак повернули в аеропорт "Шереметьєво-1".

Причиною повернення літака стали нібито технічні причини. Коли літак знову готувався вилетіти в Петропавловськ-Камчатський, українських туристів зняли з рейсу, висунувши їм обвинувачення в тероризмі, стверджує один із членів української групи.

Член української туристичної групи стверджує, що до складу групи входять керівники декількох українських інвестиційних компаній і депутат Київської обласної ради, член фракції "Наша Україна".