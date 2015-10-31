Україна підписала з трьома країнами Декларацію про створення Асоціації конституційного правосуддя

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

«Важливо, щоб Конституційний суд України відчув себе повноправним членом європейського співтовариства. На цьому тижні, в понеділок, ми у Вільнюсі заснували Асоціацію конституційних судів Литви, України, Молдови та Грузії. Ми бачимо позитивні зрушення в тому, щоб КС дійсно став європейським судом. І, головне, щоб він став незалежним. Незалежним від будь-якої влади», - відзначив він.

У Декларації країни-учасниці схвалили намір зміцнювати конституційне правосуддя в країнах регіонів Балтійського та Чорного морів і погодилися сприяти діалогу з усіх питань щодо конституційного, структурного та оперативного аспектів конституційної юрисдикції.

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Довідка УНІАН. Експерт у галузі міжнародного права, професор Вільнюського університету Жалімас був призначений головою Конституційного суду Литви в липні 2014 року.

До цього Жалімас брав участь у науково-дослідницьких проектах ЄС та інших міжнародних організацій, пов'язаних із правами людини, демократизацією і узаконенням пам'яті про жертви тоталітарних злочинів. Працював членом Постійного арбітражу в Гаазі.

Жалімас вніс великий внесок в дослідження міжнародних правових основ відновлення незалежності Литви та інтеграцію Литви в НАТО, нагороджений почесним знаком Литовського союзу стрільців «Захисників парламенту» і пам'ятним знаком НАТО.