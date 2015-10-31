КВУ: у виборчих списках до облрад жінки були мало представлені

Про це йдеться у переданій заяві Комітету виборців України за результатами ґендерного моніторингу КВУ на місцевих виборах-2015.

Нагадується, що місцеві вибори 25 жовтня 2015 р. – перші вибори в Україні, що проходять за існування ґендерної квоти у виборчому законодавстві. Хоча норма про квоту не передбачає санкції за її невиконання, Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України» (КВУ) вважає саму появу такої норми прогресом для виборчого законодавства України.

Включення положення про квоту дозволило піднести проблему відсутності ґендерної рівності на порядок денний суспільства.

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Комітет виборців України проаналізував списки місцевих організацій партій, зареєстрованих на вибори до обласних рад.

«В середньому, рівень представництва жінок у списках до обласних рад по всій Україні дорівнює 29,6%. Норма про квоту була дотримана у 195 списках з 318, тобто у переважній більшості.

Порівняно зі списками до міських рад м. Києва та міст-обласних центрів, партії рідше дотримувались квоти — вона дотримана в 61% списків до обласних рад проти 72% списків до міських рад. Загальний рівень представництва жінок в списках до обласних рад також є нижчим — 29,6% проти 32,1% у списках до міських рад», - сказано у заяві.

У КВУ констатували, що це відповідає загальній тенденції в Україні — чим вищий рівень представницького органу, тим менше в ньому представлені жінки. Наразі рівень представництва жінок у Верховній Раді дорівнює 12%, в обласних радах — також 12%, в районних радах 23%, в сільських та селищних радах — 51% та 46% відповідно.

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Також у Комітеті виборців зазначили, що, порівняно з початком виборчої кампанії, агітація на підтримку жінок-кандидатів стала більш помітною, однак не стала пропорційною агітації на підтримку кандидатів чоловіків.

Так, моніторинг показав, що рівень представництва жінок у списках до обласних рад та міських рад міст-обласних центрів коливається в межах 26-36%. Тоді як присутність жінок-кандидатів у зовнішній рекламі (білборди, плакати, реклама в ЗМІ, агітаційні намети тощо) сягає ледь 15%. Значна частина партійної агітації присвячена кандидатам — лідерам списків, а жінки серед них дуже мало представлені.

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Ґендерний моніторинг здійснюється в рамках діяльності КВУ «Ґендерний моніторинг та сприяння фактичній ґендерній рівності на місцевих виборах 2015 року в Україні» за підтримки Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2015 року Верховна Рада України ухвалила новий закон про місцеві вибори.

Законом передбачено, що у списку політичних партій, які беруть участь у виборах, має бути не менш як 30% жінок.