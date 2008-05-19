Після київських перегонів для Луценка залишиться тільки один вихід?

Народний депутат України (фракція НУ-НС), голова політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що заява лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА щодо відсутності зобов’язань перед партнерами по блоку НУ-НС пов’язана з його низьким рейтингом на київських виборах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного центру”, про це І.КРІЛЬ сказав, коментуючи відповідну заяву лідерів «Народної самооборони».

І.КРІЛЬ вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО усвідомлює свій низький рейтинг на київських виборах, а тому прагне будь-якою ціною привернути до себе увагу виборців.

«Так хочеться сподіватися, що Ю.ЛУЦЕНКО розуміє, що він – лише знаряддя в руках Юлії ТИМОШЕНКО в питанні розвалу демократичної коаліції. Але йому слід розуміти ще одне – партнери по блоку за жодних обставин не дадуть йому це зробити, давши різку відсіч цим спробам», - сказав І.КРІЛЬ.

На думку лідера “Єдиного центру”, міністру внутрішніх справ після закінчення перегонів у Києві залишиться лише одне – працювати задля зміцнення парламентської більшості як гаранта виконання його передвиборчих обіцянок.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня делегати другого етапу VIII з’їзду політичної партії «Вперед, Україно!» прийняли сьогодні рішення про перейменування на політичну партію «Народна самооборона».

Перший заступник голови Олег НОВІКОВ у своєму виступі перед делегатами наголосив, що члени «Народної самооборони» на сьогоднішній день «виконали всі свої зобов’язання перед «Нашою Україною», і далі партія НС йтиме своїм шляхом».

В свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що «Народна самооборона» і надалі залишатиметься складовою частиною блоку «Наша Україна – Народна самооборона», «яким би не популярним він не був».

«Ми стали в свій час на цей шлях, щоб зупинити реванш В.ЯНУКОВИЧА і тих сил, але виявилося, що демократи поки що на це не здатні. Тож віднині будь-які дії нашої фракції будуть рахуватись з думкою «Народної самооборони». Все, що ми обіцяли в колективній угоді, ми зробили», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також міністр повідомив, що вибори до Київради, де Ю.ЛУЦЕНКО очолив список від НУ-НС, це «останній похід на вибори у такому форматі».

«Ми точно підемо на будь-які наступні вибори під прапором “Народної самооборони”. Ми впевнені у прохідному результаті», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.