У "Народному фронті" вважають, що у справі Корбана є політичні мотиви і встановлення монополії на владу

Про це у Facebook написав народний депутат України від фракції «Народний фронт» Сергій Висоцький.

«Вішати локшину на вуха про те, що у розгромі дніпропетровського «УКРОПу» напередодні другого туру, в якому Філатов може перемогти Вілкула, немає політики - означає вважати нас всіх повними ідіотами», - зазначив він.

«Я ніколи не сприймав Коломойського, Корбана, «Приват» і їхні методи. Але, перепрошую, одна справа - це рівновіддаленість від влади олігархів, а інша справа - розгром альтернативного клану, що претендує на свою участь у політиці, олігархами, які вчасно домовилися з Банковою, і за участі самої Банкової», - пише Висоцький.

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При цьому заявив: «Чому повинен сидіти Корбан у той час, як сепаратисти і російські тварі спокійно гуляють нашими містами? Чому політичний проект «Привату» має бути розгромлений, а політичні проекти Партії регіонів, Ахметова і Фірташа, в яких беруть участь покидьки, на руках яких наша кров, мають бути частиною політичного ландшафту?»

«У тому, що зараз відбувається у Дніпрі, немає справедливості, натомість є чіткий мотив для встановлення монополії на владу. І я не розумію, чому, маючи перед собою досвід Януковича, ці нові монополісти вважають, що вони досягнуть успіху», - пише політик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана.

Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

В СБУ і ГПУ підтвердили арешт Корбана і заявили, що підозрюють його у створенні злочинного угруповання.