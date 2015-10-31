В УКРОПі назвали обшуки і затримання своїх партійців політичними репресіями

«Тільки політичні репресії. Мабуть, комусь не подобається хороший результат УКРОПу на місцевих виборах, який ми показали, увійшовши в 15 обласних рад, 150 міських рад, понад 200 районних рад. Можливо, хтось хоче тиснути на мене перед другим туром. Я поки не можу зрозуміти, але це можуть бути тільки політичні репресії. У Дніпропетровську йде тотальна зачистка партії», – заявив один з лідерів УКРОПу Борис Філатов в ефірі каналу«112 Україна».

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Він також розповів подробиці затримання глави політради партії Геннадія Корбана. «Корбана затримали на моїх очах – без пояснення причин і без єдиного документа. До нього прийшли додому і почали ламати двері. Коли я підійшов (він живе по сусідству) і запитав, що відбувається, мені повідомили, що тут шукають злочинця, який, за їх даними, знаходиться в цьому будинку. Вони зламали двері, схопили Корбана на порозі і повезли невідомо куди», – сказав Філатов.

Він додав, що затримання проводили близько 8 бійців «Альфи» у балаклаві і двоє слідчих ГПУ.

«Все місто набите «глушилками», весь час падає зв'язок, на кожному перехресті – «Фольксваген»з озброєними людьми і затемненими вікнами. Такого навіть при Януковичі і близько не було. Обшукують волонтерів – це вже занадто. Наступним кроком вони, мабуть, почнуть розстрілювати наших партійців», – додав народний депутат.

Філатов також повідомив, що партія розраховує на підтримку громадськості.