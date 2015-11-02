Завтра силовики розкажуть Раді про затримання Корбана і справу "діамантових" прокурорів - Луценко

Про це повідомив лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко журналістам після Погоджувальної ради парламенту.

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"Завтра прокурора запрошено до Верховної Ради разом з іншими силовиками для інформування Верховної Ради з двох питань: інформація по справі так званих "діамантових" прокурорів, друге - по затриманню Корбана та, можливо, інших людей, котрі називають себе політиками", - сказав Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради Володимир Гройсман звернувся до керівників Генеральної прокуратури України та СБУ з проханням поінформувати парламент щодо подій у Дніпропетровську.

Довідка УНІАН. Вранці 31 жовтня у Дніпропетровську почалися обшуки у членів УКРОПу. Обшуки відбулись у будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві. Згодом стало відомо, що Корбана утримують у слідчому ізоляторі СБУ.