УКРОП вимагає від парламенту засудити політичні репресії

«Партія УКРОП вимагає від голови Верховної Ради поставити завтра на порядок денний проект постанови, який зараз вноситься нами. В цій постанові ми вимагаємо категорично засудити політичні репресії проти українських політиків і громадських активістів. Ми просимо Верховну Раду завтра проголосувати за цю постанову», – заявив Віталій Купрій на Погоджувальній раді парламенту.

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Крім того, партія УКРОП вимагає від Президента України Петра Порошенка, який є гарантом дотримання Конституції, вжити негайних заходів для припинення репресій проти патріотів і забезпечення їхнього конституційного права на свободу, а також звільнення з займаних посад керівництва правоохоронних органів. «Просимо від парламенту завтра підтримати ці вимоги», – сказав Купрій.

Віталій Купрій також наголосив на зростанні кількості політичних в’язнів в Україні: раніше ув’язнених за політичними мотивами нараховувалось 63 особи, а зараз – «сотні людей». «Я про це кажу відповідально – як правозахисник. Відбулись арешти Мосійчука, представників «Правого сектору», представників «Свободи», Геннадія Корбана – це все люди, які боролись з режимом Януковича і хочуть закінчення Революції Гідності. Але влада робить все, щоб переслідувати цих людей і входить в ганебну змову з режимом Путіна, проводячи зміни в Конституцію – а тих, хто виступає проти, піддаються переслідуванням», – заявив Купрій.