Кандидат у мери Києва Віталій КЛИЧКО зобов’язався зупинити хаотичну забудову в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку Кличка, таке зобов`язання він взяв на себе, підписуючи Меморандум з представниками громадських організацій щодо подолання урбаністичної кризи та захисту громадських інтересів у Києві.

Зокрема, В.КЛИЧКО ініціював широку дискусію за участі громадськості щодо майбутнього столиці, місця в європейській економічній системі міст, визначення відповідних стратегічних цілей. Всі ініціативи будуть зібрані в єдиний документ – Стратегію розвитку Києва, зазначили в в прес-службі

В.КЛИЧКО пообіцяв запровадити мораторій на будівництво в центрі міста та у зелених зонах, підкресливши, що всі земельні ділянки будуть надаватися лише після відкритих аукціонів та оприлюднення рішень Київради.

Також цим Меморандумом пропонується запровадити систему страхування ризиків забудовників перед громадою міста Києва. "Тобто, історій на зразок «Еліта-Центр» вже не повториться", - зазначили в Блоці Кличка.

Разом із В.КЛИЧКОМ Меморандум уклали півтора десятки найвпливовіших громадських організацій Києва, які виступають проти незаконної забудови міста. Підписанти Меморандуму запросили до співпраці представників інших громадських організацій, які відстоюють інтереси киян.