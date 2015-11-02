Доній про повістки у Раді: Чому депутати Порошенка знають "таємниці слідства"

Голова Центру досліджень політичних цінностей, голова творчого об'єднання "Остання барикада" Олександр Доній здивований, що ж за "таємниця слідства", коли депутат від партії Петра Порошенка знає, кому планують приносити повістки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"А тепер припущення: з огляду на те, що всю політику Петро Порошенко конвертує в гроші, можна очікувати, незалежно , кого показово посадять за ці дні, решта супербагатіів понесуть на Банкову мільйони доларів відкупних. Якби хотіли посадити злочинів-поплічників Януковича, то очевидно, що це можна робити відразу після Майдану. Натомість час від часу комусь приносять повістки, когось "випадково" випускають з краіни (наприклад, Клюєва), і в цей час статки зростають лише в одного олігарха - журналісти роблять розслідування, що єдиний хто з супербагатіів в країні наростив статки - це Петро Порошенко", - заявив Доній.

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Як повідомляв УНІАН, начальник відділу Головного слідчого управління МВС Василь Сміх сьогодні на Погоджувальній раді парламенту заявив про намір вручити повістку народному депутату від «Опозиційного блоку» Вадиму Новинському.

Пізніше в МВС поінформували, що Новинський готовий надати слідству необхідні свідчення у рамках розслідування справи про конфлікт бенефіціарів торговельної мережі «Амстор».

У свою чергу Шокін повідомив, що народним депутатам від «Опозиційного блоку» Олександру Вілкулу та Наталії Королевській надіслані повістки на допит у Генеральній прокуратурі на 5 листопада.