Янукович цитує вірші з Майдану

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович виступає проти можливості проведення дострокових виборів Верховної Ради, але заявляє про готовність його політичної сили до такого розвитку подій.

Про це він заявив в ефірі "5 каналу" в понеділок.

На питання про можливість дострокових виборів внаслідок неефективної, за його словами, роботи діючого Кабінету міністрів, Янукович сказав: "Якщо будуть підстави, будуть вибори. Якщо підстав не буде – буде український народ терпіти".

"Я пам`ятаю в 90-ті роки на Майдані слухав одного поета, він російською мовою читав вірша: "Смышленыши историю творят, один народ безмолвствует и плачет". Вот приблизительно такая картина есть и у нас в стране сейчас", - додав лідер Партії регіонів.

Янукович наголосив, що "дострокові вибори нічого позитивного не дадуть, ні в економіці, ні в житті людей".

"Я проти, але ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо станеться так, що країна не зможе жити в такому стані і будуть потрібні вибори, ми готові до таких виборів", - заявив лідер Партії регіонів.

Коментуючи дострокові вибори у столиці, Янукович заявив, що вважає їх незаконними і авантюрними.

"Ті, хто ініціював ці вибори, вони будуть покарані виборцями і вони втратять на цих виборах голоси виборців, які мали попередньо. Цим це все і закінчиться", - сказав лідер Партії регіонів.

За словами Янукович, його сила "була вимушена" брати участь у дострокових виборах у столиці, "бо іншого вибору не було".

Українська правда