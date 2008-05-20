Янукович цитує вірші з Майдану
ПР готова до дострокових виборів
Лідер Партії регіонів Віктор Янукович виступає проти можливості проведення дострокових виборів Верховної Ради, але заявляє про готовність його політичної сили до такого розвитку подій.
Про це він заявив в ефірі "5 каналу" в понеділок.
На питання про можливість дострокових виборів внаслідок неефективної, за його словами, роботи діючого Кабінету міністрів, Янукович сказав: "Якщо будуть підстави, будуть вибори. Якщо підстав не буде – буде український народ терпіти".
"Я пам`ятаю в 90-ті роки на Майдані слухав одного поета, він російською мовою читав вірша: "Смышленыши историю творят, один народ безмолвствует и плачет". Вот приблизительно такая картина есть и у нас в стране сейчас", - додав лідер Партії регіонів.
Янукович наголосив, що "дострокові вибори нічого позитивного не дадуть, ні в економіці, ні в житті людей".
"Я проти, але ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо станеться так, що країна не зможе жити в такому стані і будуть потрібні вибори, ми готові до таких виборів", - заявив лідер Партії регіонів.
Коментуючи дострокові вибори у столиці, Янукович заявив, що вважає їх незаконними і авантюрними.
"Ті, хто ініціював ці вибори, вони будуть покарані виборцями і вони втратять на цих виборах голоси виборців, які мали попередньо. Цим це все і закінчиться", - сказав лідер Партії регіонів.
За словами Янукович, його сила "була вимушена" брати участь у дострокових виборах у столиці, "бо іншого вибору не було".