УКРОП попереджає, що влада готує провокації під час мітингу біля Ради 3 листопада

Про це йдеться у заяві "Українського об'єднання патріотів – УКРОП".

"Українське об'єднання патріотів" ще раз підкреслює свою прихильність виключно до мирних і політичних методів боротьби з прогнилою корупційною Системою, збанкрутілим режимом та його ватажками. Ми в найжорсткішій формі виступаємо проти масштабного наступу, що його розпочато на права та свободи громадян, проти встановлення диктатури, проти реваншу п'ятої колони ворога України Путіна, яка уклала союз із зрадниками національних інтересів на вищих державних постах країни", - йдеться у заяві.

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У партії "переконані, що широкий суспільно-політичний фронт боротьби зі зрадниками та узурпаторами дозволить народу України усунути від влади продажних і злодійкуватих чинуш, які дорвалися до неї, – але без сповзання країни в хаос заколотів і бунтів. Революцію Гідності все ще можна завершити безкровно – на основі нового і справедливого суспільного договору".

"Ми звертаємося до порядних співробітників правоохоронних органів, до чесних патріотів у новій поліції з проханням забезпечити громадський порядок під час мітингу біля Верховної Ради. Ми впевнені, що ви зможете захистити громадян, які прийдуть висловити протест проти подвійних стандартів правосуддя, дискредитації реформ і брехливої політики. Переконані, що ви самі поділяєте народне обурення стосовно того, що паразити і казнокради у владі продовжують знищувати країну. Ми попереджаємо провокаторів про неминучу відповідальність у випадку, якщо в результаті їхньої злочинної змови постраждають громадяни України – з якого би боку розділового бар'єру вони завтра не перебували", - наголосили у заяві.